Buse Terim ‘aralıklı oruç’ yöntemi ve sporla 9 ayda 25’in üzerinde kilo verip incecik oldu. Zengin gardırobunu da baştan aşağı yenileyen Buse Terim hem zayıflığı hem de stiliyle son aylarda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında. Terim “Eski kıyafetlerimin bazılarını terzide daralttım. Birçoğunu da takipçilerime hediye gönderdim, onlara sürpriz yaptım” dedi.

Zayıflarken neleri değiştirdi?

Kahve ve çayı artık şekersiz içiyor.

Tatlıyı kesti, evde küçük atıştırmalıklar hazırlıyor.

Süt yerine badem sütü tüketiyor.

Asitli içeçekleri bıraktı. Kereviz sapı suyu favori içeceği.

Her şeyin sağlıklı versiyonunu evde pişirmeyi öğrendi.