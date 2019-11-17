İngiliz temsilcisi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki golcünün geleceğiyle ilgili temsilcisi Mathieu Markaroglu, FANATİK’e konuştu.

‘Önceliği Trabzon’da’

Markaroglu, “Sörloth, Trabzonspor’da kısa sürede kalitesini gösterdi. Onu takip eden kulüpler var ama o, bütün önceliğini Trabzonspor olarak belirlemiş durumda. Ailesi de kendisi de Trabzon’da oynadığı için çok mutlu. Gollerine devam ederse Trabzonspor’un satın alma opsiyonunu kullanması sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.