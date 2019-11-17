"Sörloth'u Avrupa izliyor"

Trabzonspor formasıyla bu sezon 19 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve Norveç Milli Takımı’nda da Faroe Adaları’na karşı 2 kez ağları sarsarak göz dolduran Alexander Sörloth, birçok Avrupa kulübünün takibine girmişti.

17 Kasım 2019, Pazar 06:01
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'Sörloth'u Avrupa izliyor'

 İngiliz temsilcisi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki golcünün geleceğiyle ilgili temsilcisi Mathieu Markaroglu, FANATİK’e konuştu.

‘Önceliği Trabzon’da’

Markaroglu, “Sörloth, Trabzonspor’da kısa sürede kalitesini gösterdi. Onu takip eden kulüpler var ama o, bütün önceliğini Trabzonspor olarak belirlemiş durumda. Ailesi de kendisi de Trabzon’da oynadığı için çok mutlu. Gollerine devam ederse Trabzonspor’un satın alma opsiyonunu kullanması sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

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