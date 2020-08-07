Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür 17 takıma bedel

Trabzonspor’da piyasa değeri 10 milyon Euro’nun üzerinde bulunan ve Süper Lig’in en değerli oyuncularının başında yer alan Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’de şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı. Ünlü internet sitesi transfermarkt’a göre, 3 oyuncunun piyasa değeri 49 milyon Euro’ya ulaşırken, güncel kadro değeri yaklaşık 66 milyon Euro olan Başakşehir, 60 milyon Euro olan Fenerbahçe ve 59 milyon Euro civarında gösterilen Galatasaray’ın dışında 17 kulübün kadro değerini geçtiler. Ligde kral olan Sörloth, değerini 20 milyon Euro’ya çekerken, Uğurcan Çakır’ın tahmini bonservisi 16 milyon Euro, Abdülkadir Ömür’ün ise 13 milyon Euro gösterildi. Trabzonspor’un toplam takım değeri ise 82 milyon Euro.