Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe , Alexander Sörloth'u kadrolarına katmak isterken, Norveçli golcünün kiralık olarak formnasını giydiği Real Sociedad'da flaş bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Real Sociedad, Alexander Sörloth'u kadrosunda tutmak istiyor, ancak İspanyol kulübü Norveçli golcünün 16-18 milyon Euro arasında olan satın alma opsiyonunu karşılayamıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş takipte

Real Sociedad'ın Alexander Sörloth transferi için Leipzig ile görüşme yapmayı planladığı belirtilirken, ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumu yakından takip ettiği ve iki kulüp arasında anlaşma sağlanamaması durumunda harekete geçebilecekleri iddia edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra iki Alman kulübünün de Sörloth ile ilgilendiği ve pazarlık masasına oturabilecekler iler sürülenler arasında yer aldı.

2019-20 yılları arasında Trabzonspor forması da giyen Sörloth, bu sezonun başında Leipzig'ten Real Sociedad'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki Norveçli yıldız, bu sezon 41 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



