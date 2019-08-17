'Sörloth gollerine devam edecek'

Fırtına’ya transfer olduğu dönemde soru işaretleri ile birlikte gelen Alexander Sörloth, iki maçta attığı iki golle teknik direktör Ünal Karaman’ın birinci santrforu olmayı başardı. Norveçli oyuncunun Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroglu da “Sörloth, kısa sürede kendisini ispatladı. Taraftarın da sevgisini kazandı. Yönetim ve hocanın da ondan memnun olduğunu düşünüyorum. Sörloth da Trabzon’da olduğu için çok mutlu. Tek hedefi, gollerine devam edip büyük hedefleri bulunan Trabzon’a katkı sağlamak” diye konuştu.

Gökmen Özcan