Soner Tolungüç: Play-Off potasının içinde kalmak istiyoruz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor'u 3-0 yenerek maç eksiğine rağmen adını tekrar Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ilk 5 sıra içinde kalmak istediklerini söyledi. Erbaa karşısında skorun daha farklı olabileceğini belirten Tolungüç, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Biz her maça yine kazanmak için çıkacağız. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz Play-Off potasının içinde kalmak istiyoruz. Bu hafta devre arasında kadrosunu takviye eden Alemdağspor'la zorlu bir maç oynayacağız" dedi.

Ara transfer döneminde alacaklı bazı isimler muvafakatname vermeye yanaşmadığı için transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka'da Tolungüç, "Kadroyu altyapıdan genişlettik. Orada belirlediğimiz oyuncular aylardır bizimle çalışıyor. Her oyuncu şans bulabilecek duruma geldi. Transfer yapamasak da takım içindeki rekabeti yükselttik" diye konuştu.