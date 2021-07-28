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Son dakika...Galatasaray'da Diagne golle döndü!

Son dakika haberi...Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi yaşandı. Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında PSV'ye ilk maçta farklı kaybeden Galatasaray'da Mbaye Diagne, rövanş maçı kadrosuna dahil edildi. Diagne mücadelenin ikinci yarısında süre alırken Boscagli'nin kırmızı kart görmesini sağladı ayrıca bir de gol kaydetti.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:57 Son Güncelleme:
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Son dakika...Galatasaray'da Diagne golle döndü!

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme aşamasında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetmişti. Bu maçta hem Falcao hem de Mostafa Mohamed, oyuna sonradan dahil olmuştu. Kadrodaki bir başka golcü Mbaye Diagne ise rövanş maçı listesine eklendi.

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UEFA listesinde bulunan Mbaye Diagne hakkında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Diagne geçen sezon 19 maçta 11 gol atarken sezonun ikinci yarısını WBA ekibinde tamamlamıştı.

Diagne mücadelenin ikinci yarısında süre alırken PSV savunma oyuncusu Olivier Boscagli'nin kırmızı kart görmesini sağladı. Diagne maçın 84.dakikasında takımının ilk golünü attı. Diagne Galatasaray'da en son 09.01.2021 tarihinde Gençlerbirliği karşısında gol atmıştı.



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