Son dakika zirve yine kızıştı! Süper Lig 26. hafta puan durumu ve 27. hafta fikstürü
Süper Lig'de son haftalara gelinirken puan durumu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu, maç sonuçları ve 27. haftanın fikstürü haberimizde. Ankaragücü, ligde kalma yolunda Rize'yi 2-1 yenerek iddiasını devam ettirdi. Kasımpaşa, Göztepe engelini 2 golle geçerek nefes aldı. Denizlispor, Gençlerbirliğini 1-0 mağlup etti ve üst sıralara tırmandı. Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etti. Ligin son sırasında yer alan KayseriSPOR, sahasında Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta ise Trabzonspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Gözler şimdi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde olacak.
Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 43 puana yükseldi ve 5. sıradaki yerini korudu. Cumartesi günü zirvede kritik maçlar oynanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor kritik 2 puan kaybetti. Başakşehir ise Göztepe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Antalyaspor beraberliğinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe ise Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti. Haftanın en önemli maçında ise sezonun flaş takımı Sivasspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle 3. sıraya yükselen Galatasaray 'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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Süper Lig puan durumu
1.Trabzonspor 53 puan
2. M.Başakşehir 53 puan
3.Galatasaray 49 (1 maçı eksik)
4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)
5. Alanyaspor 43 puan
6.Beşiktaş 43 puan (1 maçı eksik)
7.Fenerbahçe 40 puan
8.Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 32 puan
10.Denizlispor 31 puan
11. Gençlerbirliği 28
12.Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)
13 Kasımpaşa 26 puan
14.İH Konyaspor 26 puan
15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan
16. Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 23 puan
18.İM Kayserispor 22 puan
Süper Lig 26. hafta maç sonuçları
Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 2-0 Göztepe
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 1-1 Başakşehir
Galatasaray - Beşiktaş
Antalyaspor - Sivasspor
Süper Lig 27. hafta fikstürü
Fenerbahçe-Kayserispor
GaziantepFK-Ankaragücü
Sivasspor-Denizlispor
Yeni Malatyapsor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Konyaspor
Ç.Rizespor-Galatasaray
M.Başakşehir-Alanyaspor
Göztepe-Trabzonspor