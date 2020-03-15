Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 43 puana yükseldi ve 5. sıradaki yerini korudu. Cumartesi günü zirvede kritik maçlar oynanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor kritik 2 puan kaybetti. Başakşehir ise Göztepe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Antalyaspor beraberliğinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe ise Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti. Haftanın en önemli maçında ise sezonun flaş takımı Sivasspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle 3. sıraya yükselen Galatasaray 'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 53 puan

2. M.Başakşehir 53 puan

3.Galatasaray 49 (1 maçı eksik)

4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

5. Alanyaspor 43 puan

6.Beşiktaş 43 puan (1 maçı eksik)

7.Fenerbahçe 40 puan

8.Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 32 puan

10.Denizlispor 31 puan

11. Gençlerbirliği 28

12.Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)

13 Kasımpaşa 26 puan

14.İH Konyaspor 26 puan

15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan

16. Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 23 puan

18.İM Kayserispor 22 puan

Süper Lig 26. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor

Süper Lig 27. hafta fikstürü

Fenerbahçe-Kayserispor

GaziantepFK-Ankaragücü

Sivasspor-Denizlispor

Yeni Malatyapsor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Konyaspor

Ç.Rizespor-Galatasaray

M.Başakşehir-Alanyaspor

Göztepe-Trabzonspor















