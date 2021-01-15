Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final kura çekimi yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde tek maç eleminasyon şeklinde yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Başakşehir - Fenerbahçe

Konyaspor - Beşiktaş

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Galibi)

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Galibi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde tek maç eleminasyon şeklinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç mı?

Çeyrek Final müsabakaları, Son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 8 takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler TFF tarafından düzenlenecek kura çekimi sonucunda belirlenir. Kura çekiminde, bu statünün 3. maddesi uyarınca belirlenecek olan 4 takım, seri başı olur ve diğer 4 takım ile eşleşir. Müsabakalar küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanır. Tek maç usulü oynanacak müsabakaların normal süresi sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR var mı?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.