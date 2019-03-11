Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid'in yeni hocası belli oldu. Eflatun Beyazlılar, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ocak 2016'da Real'in teknik direktörlüğünü devralan Zidane, geçtiğimiz sezonun sonuna kadar çalıştığı süre içerisinde Madrid ekibiyle 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Solari'ye teşekkür edildi

Real Madrid, Santiago Solari'ye teşekkür etti ve kulüp bünyesinde çalışmaya devam etmesi için teklif yapıldığını açıkladı. Real Madrid Başkanı Perez ve Zidane, önümüzdeki iki saat içerisinde bir basın toplantısı düzenleyecek.