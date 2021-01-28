Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, Skorer'e açıklamalarda bulundu. Yusuf, adının Trabzonspor ile anılmasından, Kasımpaşa'daki performansına, Drinkwater'dan Milli Takım'a kadar birçok konuda konuştu.

İŞTE YUSUF ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Çok fazla dinlenmeden yeni sezona başladık. 40 maç oynayacağız özellikle bu sene. İlk yarıyı daha yeni bitirdik. Hem bizim için hem de gerçekten bütün arkadaşlarımız için çok yoğun geçiyor. Statlar çok fazla dinlenmediği için zemin şartları iyi olmuyor. Çok ağır zeminlerde maç oynamak zorunda kalıyoruz özellikle bu sene. Her açıdan çok zor bir sezon.

"TÜM FUTBOLCULARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Bütün futbolcu kardeşlerimim arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Özel bir sezon. Biz de inişli çıkışlı bir grafik çizdik ilk yarıyı noktalarken özellikle. Çok iyi gittiğimiz dönemler oldu. Korona virüsten dolayı bir çok haftayı eksiklerimizle tamamladık. Sakatlıklar oldu. Onların haricinde tam kadro olduğumuz dönemde iyi bir grafik çizdiğimizi söyleyebilirim. ilk yarıyı bu şekilde tamamladık inşallah korona virüsün olmadığı sakatlığın olmadığı bir ikinci yarıyla sezonu bitiririz.

"KARİYER SEZONUM"

Ben kendim için özellikle bu seneye kariyer sezonum olarak nitelendirebilirim, kendi performansım hem de sürekli oynama alışkanlığım olsun. Bu sene iki haftayı oynayamamıştım o yüzden kovidden dolayı. O yüzden geri kalan maçlarda ilk 11 oynama şansı buldum bu sezon.

"BENİM İÇİN GÜZEL GEÇİYOR"

Benim için güzel bir sezon olduğunu söyleyebilirim. Takımada katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Kendimi iyi hissediyorum bu sene hem mental hem fizik anlamında. İnşallah bir sakatlık olmadan bir ilk yarıda yaptıklarımın daha iyisini yaparak bitirmek hedefindeyim bu sene.

"EKSTRA DİKKAT LAZIM"

Fiziksel açıdan daha çok mental anlamda yıprandığımızı söyleyebilirim 3 günde 1 maç oynadığımız için. Kupa maçları da bunun içine girdi. Çok zor bir sezon. Hem rakip arkadaşlarımız hem de kendi açımızdan konuştuğumuz zaman çok ekstra dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. O yüzden özellikle sakatlandığımız zaman iki maç kaybedeceğimize belki 4-5 maça çıkabiliyor. O yüzden hataya yer olmayan bir dönem geçiriyoruz.

"ÖZEL BİR YIL"

Zor bir sezon ama çok fazla maç oynamak da futbolcunun gelişimi ve sporcu sevdiği bir şey aslında. Antrenmandan daha çok sevdiğin bir şey maç oynamak futbolcu için. O yüzden dezavantajları olduğu gibi avantajları da var. Bize özel bir sezon geçiriyoruz belki de. İnşallah bir daha dünyada olmasını istemediğimiz bir yıl. Bu sene oynayanlar için özel bir yıl.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İSTİYORUM"

Her zaman onu söylüyorum. Her futbolcunun hayali Türk milli takımında oynamaktır. Hele orayı görmüş bir futbolcunun daha çok isteği ve arzusu olur çünkü çok fazla özel hissediyorsunuz kendinizi. Ülkeniz için güzel şeyler yapma fırsatı buluyorsunuz. Çok özel ve çok kutsal bir yer. Mart ayına Tekrar bir milli aramız var. Onun için de çok çalışıyorum açıkçası. İnşallah en kısa sürede marttaki milli takıma gitmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası’nda olmak istiyorum. Hocamız da zaten bütün futbolcuları analiz ettiği için inşallah o şansı verirse milli takımda en kısa sürede bulunmak istiyorum.

"DRINKWATER BİZE ÇOK ŞEY KATAR"

Bence gerçekten bizim için de mutluluk verici. Yabancı kuralı konuşuluyor tartışılıyor ben de yerli futbolcu oynamasından yanayım ama böyle özellikli böyle nitelikteki yabancı oyuncuların gelmesini çok istiyorum. Yani bize şimdi Drinkwater gibi bir isim geldi ve gerçekten hani tartışmasız kariyer olarak futbolculuk anlamında bize çok şey katacaktır.

"BİR TÜRK OLARAK MESUT'UN GELMESİ MUTLU OLDU"

Fenerbahçe’ye Mesut Özil geldi. Onun da hem ismi hem yaptıkları özel. Bir Türk olarak beni çok mutlu etti buraya gelmesi. Bizim için güzel bir şans. Güzel hikayelerle futbolu bitirmek bir futbolcunun amacıdır. Ben de bu isimlerle hem rakip olarak hem aynı takımda oynayacağım için çok mutluyum. Benim rakip olamadan ülkemizden gitmiş olan futbolcular hep içimde ukte kalmıştır. Belki de hatırladığım isimlerden bir tanesi Alex de Souza’dır. Ona rakip olamadan kulüpten ayrılması benim içimde hala bir uktedir. Bizim için önemli isimler. O yüzden ülke futbolu açısından da reklam açısından da güzel olaylar. Böyle isimlerin gelmesi bizim için büyük bir şans.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sezonunda futbolcunun en arzuladığı şey. Bir şeyleri başarmışlığın, bir şeylerin meyvesini almak tabii ki bir futbolcu olarak beni gururlandırıyor. Gerçekten iyi bir kulüpte, profesyonel bir ekiple sadece futbolu düşündüğümüz bir ortamdayız burada. O yüzden sadece ben işimi yapıyorum burada. Neler olur neler biter futbol sürprizlerle dolu bir oyun o yüzden zaten çok güzel bir oyun.

"TRABZONSPOR İLE ANILMAK GÜZEL"

Eski takımımla anılmak tabii ki benim hoşuma gider. Sonuçta orada çocukluğum, bir geçmişim var. Ama şimdi burdada çok mutluyum. O yüzden iki kulüp konuşur anlaşır ya da şartlar oluşursa Trabzonspor’da oynamak güzel bir duygudur ama gerçekten şu anda kendimi buraya çok ait hissediyorum. O yüzden burada çok mutluyum. Sezonu burada kapatacakmış moddayım,yaşayıp göreceğiz neler olacağını ilerleyen günlerde."