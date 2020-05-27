Yeni sezon için bonservissiz ve genç oyunculara yönelen Fenerbahçe, bu doğrultuda belirlediği hedeflerden Santos forması giyen Yuri Alberto'nun transferini bitirebilir.

UOL'un haberine göre sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek oyuncu için takımı Santos, 15 Mayıs'ta yeni bir sözleşme teklifinde bulunurken bunu federasyon kayıtlarına da geçirdi. Santos, 18 yaşındaki oyuncusuna yaptığı teklifin kayıtlara geçmesini ve olası transfer adına kendilerine öncelik kazandırmasını talep etti.

Fakat sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek oyuncunun şu an için başka bir takımla ön sözleşme yapmış olabileceği belirtilirken kendisine Avrupa'dan ilgi gösteren ekibin Fenerbahçe olduğu aktarıldı.

Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 18 yaşındaki forvetin, henüz takımı ile sözleşme imzalamamış olması yaz aylarında Sarı-Lacivertliler'e transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.