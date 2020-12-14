Son dakika | Youtube neden çöktü? Gmail neden açılmıyor?

Son dakika gelişmesine göre Youtube'da erişim sorunu yaşanıyor. Youtube çöktü mü sorus kısa sürede binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Youtube'a girenler 'Something went wrong' yazısıyla karşı karşıya geliyor. Youtube küresel ekibinin konuyla ilgili yapacağı son dakika açıklamalarını haberimizde bulabileceksiniz. 'Bir şeyler ters gitti' uyarısı ne zaman düzelecek?

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube ve Gmail'da erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşıyor. Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Gmail'da da benzer bir sorun yaşanıyor.

Video paylaşım sitesi Youtube sayfasına ulaşılamıyor. Pek çok kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yotube'da hata yaşadıklarını dile getiriyor. Global bir sorun yaşayan Youtube'dan henüz resmî bir açıklama gelmedi.

TWİTTER'DAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR

YouTube nolur geri dön…

Ahanda @youtube patladı.

Youtube,Gmail,Discord gibi bir çok sitede erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Sen çökemezsin kendine gel!

Sen durduk yere neden çöktün #YouTube

Şimdi, evde tıkılmış kalan çocuklara nasıl anlatacağız bu 'aksiliği'... Umarım geçici bir sorundur ve kısa sürede aşılır...