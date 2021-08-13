Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'un yorumcu kadrosuna dahil olan Volkan Demirel, Beşiktaş -Çaykur Rizespor maçı öncesi Siyah Beyazlı ekibin yeni transferi Salih Uçan'a övgüler yağdırdı.

'Beşiktaş'ta yılın en önemli transferi olacak'

27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ta fark yaratacağının altını çizen Demirel, "Sizi bir yere yeteneğiniz getirir ama orada kalıcı olmanızı karakteriniz sağlar. Zamanla bunu öğrendi ve bence Beşiktaş'ta yılın en önemli transferi olacak. Alanyaspor'da bu kadar fark yarattıysa, Beşiktaş'ta daha yetenekli oyuncularla daha iyi Salih izleyebiliriz." diye konuştu.

'En gereksiz transfer Mert Günok'

Ersin Destanoğlu varken Mert Günok transferinin gereksiz olduğunu düşündüğünü belirten tecrübeli futbol adamı, ''Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Beşiktaş'ın geçen sezon, çok parlak bir performans gösteren yetenekli bir genç kalecisi vardı. Mert'in gelişi rekabet yaratacaktır ama Ersin yatmadan önce 'Mert ağabey geldi, ben oynayabilecek miyim?' diye düşünecek.'' ifadelerini kullandı.











