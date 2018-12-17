Son Dakika | Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe idari menajerliğe Volkan Ballı'nın getirildiğini resmen açıkladı. Volkan Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı.

17 Aralık 2018, Pazartesi 12:38 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de değişim sürüyor. Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından idari menajerliğe de Volkan Ballı geldi. Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı.

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Sarı-Lacivertli takımda idari menajerlik görevinine Onur Başar getirilmişti.

Fenerbahçe açıklama yaptı...

Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.

Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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