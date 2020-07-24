Geçen sene Nicolas Pepe'yi 80 milyon euroya Arsenal'e satan Lille, şimdi de bir başka genç oyuncusu Victor Osimhen'i büyük bir meblağa elden çıkarmayı başardı. Napoli, Osimhen transferini bitirdi. Açıklamanın bu akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

50 milyon euro + 10 milyon euro bonus!

İtalyanların, Lille'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Osimhen'in performansına göre bu rakam 60 milyon euroya kadar çıkabilecek.

Yılda 3,5 milyon euro kazanacak!

21 yaşındaki Osimhen de Napoli'nin teklifini kabul etti. Nijeryalı yıldız Napoli'yle 2025 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacak. Osimhen Napoli'den yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.Başarılı forvet geçen sezon toplamda 38 maça çıkmış ve 18 gol 6 asistlik performans sergilemişti.







