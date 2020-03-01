Son dakika... 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik patron İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni hocasını buldu. Karadeniz ekibi, takımı Ünal Karaman'a emanet etti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya vardı. Salı günü Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak Karaman'ın takımla beraber ilk idmanına çıkacağı öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak