Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından ve şu sıralar teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Ümit Özat'ın söylemleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Ümit Özat da sarı lacivertlilerin açıklamasına yanıt verdi.

İşte Ümit Özat'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

Büyük Fenerbahçe Kulübüne ve Taraftarına...

1- Ben Fenerbahçeliyim.

2- Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra Fetö’ye karşı tek başına verdiği mücadele ile hep Aziz başkanın yanında oldum.

3- Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsızım. Yıllarca kaptanı olarak hizmet verdiğim kulübüme karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üslubumu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama yanlış yoldasınız.

Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum.

Yıllarca başarısı için ter döktüğüm beni ben yapan kulübümün iletişim kanalından şahsımla ilgili açıklamasını üzüntü içerisinde okudum. Üzüntümün sebebi; yıllarca kulübümüzün ilkelerini, Cumhuriyetimizin ilkelerini korumasına yönelik açıklamalarından gurur duyduğum kulübümün artık eskisinin aksine ilkeleri değil kişileri korumaya yönelik bir açıklama yapmış olmasıdır. Emre Belözoğlu ile ilgili bir açıklama, üstelik de çirkin iftira dolu bir açıklama yapacağım paranoyasına kim ve nasıl kapıldı anlayamadım.

2018'den bu yana söylemlerimle neye ve kime hizmet ettiğim sorgulanarak Aziz Yıldırım ima edilmiş.

Benim sorum şudur; Aziz Yıldırım neye hizmet etmiştir?

Yanıtım da budur; Fenerbahçe'ye ve Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne...

Saygılarımla...







