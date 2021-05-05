UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci müjdesi geldi.

UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı. Kalan biletlerin yerel organizasyon komitesine, UEFA'ya, ulusal derneklere, ticari ortaklara ve yayıncılara dağıtılacağı öğrenildi. Dev finalde stadın 3'te 1 kapasitesi olmak üzere 25 bin seyirci alınması bekleniyor.

İlk bilet Manchester City'nin

İstanbul'da oynanacak final için ilk bileti, dün oynanan yarı final rövanş maçında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup eden İngiliz devi Manchester City aldı. City'nin rakibi bu akşam oynanacak Chelsea-Real Madrid maçının ardından belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.