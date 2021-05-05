Son dakika... UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için seyirci açıklaması
Son dakika... UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı. Tribünde 25 bin seyircinin olması beklenirken geri kalan biletlerin yerel organizasyon komitesine, UEFA'ya, ulusal derneklere, ticari ortaklara ve yayıncılara dağıtılacağı öğrenildi.
UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci müjdesi geldi.
UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı. Kalan biletlerin yerel organizasyon komitesine, UEFA'ya, ulusal derneklere, ticari ortaklara ve yayıncılara dağıtılacağı öğrenildi. Dev finalde stadın 3'te 1 kapasitesi olmak üzere 25 bin seyirci alınması bekleniyor.
İlk bilet Manchester City'nin
İstanbul'da oynanacak final için ilk bileti, dün oynanan yarı final rövanş maçında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup eden İngiliz devi Manchester City aldı. City'nin rakibi bu akşam oynanacak Chelsea-Real Madrid maçının ardından belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.