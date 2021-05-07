Son dakika haberi...UEFA, geçtiğimiz günlerde Avrupa Süper Ligi adı altında kapalı devre bir lig kurmaya kalkan 12 takıma ceza verdiğini duyurdu.

Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in disiplin cezası alacağı diğer kulüplerin ise gelirlerine %5 oranında el konulduğu açıklandı. Bu 9 kulübün ayrıca gençlik projelerine 15 milyon Euro bağış yapacağı belirtildi.

Projeden ayrılmayan üç takım için disiplin süreci devam ederken Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Inter, Milan ve Atletico Madrid ise para cezası aldı

100 milyon Euro tazminatı kabul ettiler

Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulüp önümüzdeki yıllarda UEFA’nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon Euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi’nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon Euro ceza ödeyecek.