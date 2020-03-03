UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı. İkincisi düzenlenecek turnuvanın kura çekimi Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de başladı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 3. Grup'a yerleşen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.

UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C Ligleri için 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi için ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşemedi.





UEFA Uluslar Ligi'nde grupların son durumu ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde:

Gruplar

D Ligi 1'inci Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

D Ligi 2'nci Grup: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

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C Ligi 1'inci Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

C Ligi 2'nci Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

C Ligi 3'üncü Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

C Ligi 4'üncü Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

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B Ligi 1'inci Grup: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

B Ligi 2'nci Grup: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

B Ligi 3'üncü Grup: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

B Ligi 4'üncü Grup: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler

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A Ligi 1'inci Grup: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

A Ligi 2'nci Grup: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

A Ligi 3'üncü Grup: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

A Ligi 4'üncü Grup: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

Maç Programı

1'inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2'nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3'üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4'üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5'inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6'ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022



