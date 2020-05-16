Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 42.236, vaka sayısının ise 1.610 olduğunu belirten Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 2004 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım