Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 39.703, vaka sayısının ise 4.674 olduğunu belirten Bakan Koca, 123 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.454 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 673.980 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 90.980 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 2.140 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.909, toplam entübe hasta sayısının 1.033 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 13.430 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.