SON DAKİKA! Türkiye-Andorra maçının İddaa oranları güncellendi

EURO 2020 elemelerinde 5. hafta karşılaşmalarında Andorra ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol takımımızın maçının İddaa oranları güncellendi.
Hafta başında İddaa Risk Yönetimi'nin belirlediği oranlarda konuk ekip Andorra'ya 2 handikap açılmıştı. Türkiye'nin galibiyet oranı 1.40 olarak belirlenirken, beraberlik 3.75, Andorra galibiyeti ise 3.75 olarak açıldı.
Bugün yapılan güncelleme sonrasında ise oranlar şu şekilde;
1: 1.30
X: 3.90
2: 4.40
Not: İddaa'da Türkiye'nin galip gelebilmesi için en az 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.
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