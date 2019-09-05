SON DAKİKA! Türkiye-Andorra maçının İddaa oranları güncellendi

EURO 2020 elemelerinde 5. hafta karşılaşmalarında Andorra ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol takımımızın maçının İddaa oranları güncellendi.

Hafta başında İddaa Risk Yönetimi'nin belirlediği oranlarda konuk ekip Andorra'ya 2 handikap açılmıştı. Türkiye'nin galibiyet oranı 1.40 olarak belirlenirken, beraberlik 3.75, Andorra galibiyeti ise 3.75 olarak açıldı.

Bugün yapılan güncelleme sonrasında ise oranlar şu şekilde;

1: 1.30

X: 3.90

2: 4.40

Not: İddaa'da Türkiye'nin galip gelebilmesi için en az 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

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