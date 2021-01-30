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Son dakika transfer iddiası: Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Lecce'ye kiralıyor

Beşiktaş son dakika transfer haberi... Serie B ekibi Lecce'nin Beşiktaş'ın 22 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi.

30 Ocak 2021, Cumartesi 23:19 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer iddiası: Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Lecce'ye kiralıyor

Ara transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Cenk Tosun'u kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, genç forveti Güven Yalçın'ı gönderdi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie B ekibi Lecce, 22 yaşındaki forveti yarım sezonluk kiralık kadrosuna katmak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Kulüplerin son görüşmeleri gerçekleştirdiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülebileceği bildiriliyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan Güven, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Güven'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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