Galatasaray 'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. Yeni Asır'ır haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek. Milli oyuncunun, sarı-kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açmayı planladığı kaydedildi. Wolfsburg, bir süredir takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde devre arasında Almanya'ya gidecek.

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Güncel piyasa deperi 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.