Fenrbahçe'nin geçen sene 3,5 milyon euro bedelle Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç'e İtalya'nın iki devi Roma ve Milan da talip oldu. İtalyan medyasındaki haberlere göre, Muriç için adeta bir bonservis savaşı başladı. Geçtiğimiz günlerde "Transfer bitti" haberlerinden sonra Fenerbahçe, transferin henüz noktalanmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.

David Silva gibi olabilir mi?

İtalyan medyası ise konuya David Silva örneğiyle yaklaşıyor. Manchester City'den ayrıldıktan sonra Lazio'ya imza atmasına kesin gözüyle bakılan Silva son anda Real Sociedad'a gitmişti. Aynı durumun Lazio için bir kez daha yaşanabileceğini belirten İtalyanlar, Roma ve Milan'ın da Fenerbahçe'ye teklif yaptıklarını belirttiler.

Eljif elmas'tan çok ciddi bir kazanç elde eden Fenerbahçe, İtalyan devlerinin "birbirlrine girmesini" de iyi değerlendirebilirse 18 milyon eurodan daha fazla bir meblağı kasasına koyup ciddi kriz yaşadığı ortamda rahat bir nefes alabilir.







