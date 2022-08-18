Sarı-Lacivertli taraftarlar artık Maxi Gomez transferinin açıklanması için saatleri sayıyor. Fenerbahçe cephesinden beklenen açıklama henüz gelmedi. Ancak İspanya’da yaşanan gelişmeler, bu transferin bittiğini gösteriyor. Valencia, Maxi Gomez’i satma konusunda Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlamıştı. İspanyol ekibi, teknik direktör Gattuso’nun talebi doğrultusunda Gomez’in yerini doldurmak için hemen çalışmalara başladı. Ekonomik sorunlar yaşayan Valencia, bonservisi elinde olan isimlere yöneldi. İlk tercih ise Gomez’in vatandaşı Edinson Cavani oldu. Uruguaylı yıldız, kariyerini La Liga’da sürdürmek istediği için birçok teklifi geri çevirmişti.

Gomez eşyalarını topladı

Valencia, Cavani’nin İspanya hayalini gerçekleştirebilir. Ancak Siyah-Beyazlılar’ın sunduğu teklifin, 35 yaşındaki oyuncuya daha önce gelen tekliflerden daha düşük olduğu kaydedildi. Bu arada Maxi Gomez’in da artık Valencia’daki eşyalarını toplamaya başladığı ve Fenerbahçe’den gelecek haberi beklediği belirtildi. Uruguaylı oyuncu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kulübün göndereceği özel uçakla İstanbul’a gelecek.



