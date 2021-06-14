Son dakika transfer haberi! Trabzonspor’dan Ceyhun bombası!

Yabancı kuralının açıklandığı gibi 8+6 olarak uygulanacağını düşünen Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir durum değerlendirmesi yaparak, yerli oyunculardan da oluşan bir liste hazırlamıştı. Sabah'ın haberine göre; Bu doğrultuda ciddi bir maliyet getirmeyecek alternatif yerli oyuncular üzerinde duran bordo- mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Ceyhun Gülselam'ı gündemine aldı. Almanya'da yetiştikten sonra ilk kez Türkiye'de Trabzonspor'da forma giyen Ceyhun Gülselam, daha sonra Galatasaray , Kayserispor, Hannover, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor'da oynamıştı.

BERAT'A ALTERNATİF

33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, orta sahada Berat Özdemir ile bir rekabet ortamına girmesi için takıma kazandırılmaya çalışılacağı iddia edildi.

BAYERN MÜNİH ALTYAPISINDA YETİŞTİ

FUTBOLA Bayern Münih altyapısında başlayan Ceyhun Gülselam, 2008'de Türkiye'de Trabzonspor'a transfer oldu. 2014 yılı hariç (Hannover) ülkemizde forma giyen 33 yaşındaki orta saha, 306 maçta 19 gol attı, 24 de asiste imza attı. Geçen sezon ise Alanyaspor formasıyla 21 müsabakaya çıkarken, maç başına 2 ikili mücadele kazanırken, 1 top çalma ile oynadı.







