Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup defteri kapandı. 2012 yazında Arsenal alt yapısından Beşiktaş'a transfer olan ve Siyah Beyazlıların 'Feda' döneminde Olcay Şahan ile performansıyla dikkat çeken tecrübeli yıldızın 10 yıllık Beşiktaş defteri kapanıyor.

Beşiktaş formasıyla 310 resmi karşılaşmada görev yapan Oğuzhan Özyakup 35 gol atarken 73 asist yaptı. Beşiktaş formasıyla 3 lig şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan Özyakup, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi kazanılmasında da pay sahibi oldu.

TRABZONSPOR İDDİASI

Sezon bitmeden menajerler aracılığıyla Trabzonspor ’a önerilen Oğuzhan Özyakup, kulüp arayışında... Kasımpaşa ve Başakşehir’le adı geçen tecrübeli oyuncunun diğer alternatifi Hollanda. Bordo-Mavililer ise Oğuzhan konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.

Beşiktaş macerası noktalanan ve bonservisi elinde olan Oğuzhan’ın, Dorukhan gibi Trabzonspor’a transfer olacağı öne sürülse de teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu ismi şimdilik beklemede tuttuğu öğrenildi.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Oğuzhan Özyakup son olarak ise Galatasaray 'a yazıldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılılara önerildiği iddia edildi. Galatasaray'ın futbolcusu Ömer Bayram, Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un paylaşıma attığı yorumla transfer iddialarını ateşledi. İşte detaylar...

"YÜKLENİYOR..."

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi fotoğrafını yayınlandı. Hollanda ve Türkiye Milli takımından arkadaşı Ömer Bayram ise paylaşıma yaptığı yorumla taraftara transfer sinyali verdi. Bayram, Oğuzhan'ın paylaşımına yükenliyor anlamına gelen 'Kum Saati' ifadesi ve 'Çift Göz' ifadesi bıraktı.