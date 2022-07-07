Galatasaray 'da büyük heyecanla beklenen transfer seferi resmen başladı. Sportif A.Ş. yöneticisi, aynı zamanda kulüp sponsoru Erden Timur, İtalya'ya giderek listesindeki isimlerin işini bitirmeye çalışacak. Gündemdeki ilk oyuncu Joao Pedro. Son olarak İtalya Milli Takımı forması giyen Brezilya asıllı yıldızın, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı ekibin 10 numarası olması planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, 30 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varmış durumda. İtalyan medyasına göre Galatasaray cephesi, Cagliari ile de anlaşmaya vardı. Timur'un bu seferde aradaki son pürüzleri gidererek transfere noktayı koyması bekleniyor. Pedro'nun İtalya'da eşyalarını toplamaya başladığı ve imzaya hazır olduğu gelen haberler arasında.

Kulüpten kolaylık isteyecek

Erden Timur'un ikinci durağı ise Sassuolo olacak. Transferin gözde isimlerinden Kaan Ayhan'ın bonservisi konusunda son bir görüşme gerçekleşecek. Milli savunmacının menaceri önceki gün Nef Stadı'nda Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelmiş ve prensip anlaşması sağlanmıştı. Artık transferin tamamlanması için Sassuolo'nun vereceği onay bekleniyor. Timur, İtalya'da yapacağı görüşmede bu transferi 5 milyon Euro'dan daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirmeye çalışacak. Aynı zamanda 27 yaşındaki oyuncunun kendisi ve menaceri de Sassuolo yöneticileriyle görüşerek, bu transferin tamamlanması adına kolaylık talebinde bulunacak. Anlaşma gerçekleşirse, Kaan'ın doğrudan Avusturya kampına katılması planlanıyor.

Gelirse iki hamle daha var!

Sassuolo yöneticileriyle masaya yatırılacak bir diğer konu da Mert Müldür'ün bonservisi. Sarı-Kırmızılılar, genç sağ bekten vazgeçmeyi kesinlikle istemiyor. Ancak Erden Timur, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı sohbette, Milli futbolcunun bonservisinin çok yüksek olduğunu ve maliyetinin kendilerini aştığını dile getirmişti. Timur'un yine de şansını deneyeceği ve Mert'in bonservisini de 5 milyon Euro'ya çekmeye çalışacağı öğrenildi. Genç futbolcudan da kulübüne baskı yapması ve transferdeki şartları kolaylaştırması talep ediliyor. Eğer Mert Müldür transferi de gerçekleşirse, Sacha Boey ile yollar kesin olarak ayrılacak. Hatta Omar'ın yerine de yerli bir yedek düşünüldüğü gelen haberler arasında.

Metin Karabaş