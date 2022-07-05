Barcelona, önemli bir transferi resmen bitiriyor. Katalan devi, bir süredir anlaşma sağladığı belirtilen Milan'dan Franck Kessie'yi şehre getirdi.

Salı sabahı El Prat Havaalanı'na iniş yapan Kessie, Milan ile olan sözleşmesinin bitmesi sonucunda Barcelona'ya imza atmaya hazırlanıyor.

İlk açıklamalarını kulüp kanalına yapan Kessie, "Bu harika bir fırsat. Bu takım için oynamaya başlamak ve elimden gelen her şeyi yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda harika bir oyunculuk dönemi yaşayan Xavi gibi müthiş bir teknik direktör sizi çağırdığında, verdiğiniz tüm çabalara değdiğini görüyorsunuz. Onunla ve tüm takım arkadaşlarımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.