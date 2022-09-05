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Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe istiyordu Süper Lig'e geliyor! İşte Ze Luis'in yeni takımı

2 sezon önce adı Fenerbahçe'yle anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Ze Luis'in Atakaş Hatayspor'a transfer olacağı iddia edildi.

05 Eylül 2022, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe istiyordu Süper Lig'e geliyor! İşte Ze Luis'in yeni takımı

Hatayspor, yeni golcüsünü buldu. Süper Lig ekibinin Yeşil Burun Adaları asıllı Ze Luis'i transfer edeceği iddia edildi. Portekiz basınından Sic Noticias'ın haberine göre; 31 yaşındaki forvet ile Hatayspor arasında görüşmeler sona ermek üzere. Yine haberde yer alan bilgiye göre; eski Porto oyuncusu Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme yapacak. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in kulüple olan sözleşmesi sona erdi. 

Oyuncunun Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'in de gündeminde olduğu iddia ediliyor. Kariyerinde Porto, Braga, Spartak Moskova ve Lokomotif Moskova gibi kulüpler olan 31 yaşındaki forvet, 2 sezon önce Fenerbahçe ile anılıyordu ancak transferi gerçekleşmedi. 

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