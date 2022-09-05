Hatayspor, yeni golcüsünü buldu. Süper Lig ekibinin Yeşil Burun Adaları asıllı Ze Luis'i transfer edeceği iddia edildi. Portekiz basınından Sic Noticias'ın haberine göre; 31 yaşındaki forvet ile Hatayspor arasında görüşmeler sona ermek üzere. Yine haberde yer alan bilgiye göre; eski Porto oyuncusu Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme yapacak. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Oyuncunun Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'in de gündeminde olduğu iddia ediliyor. Kariyerinde Porto, Braga, Spartak Moskova ve Lokomotif Moskova gibi kulüpler olan 31 yaşındaki forvet, 2 sezon önce Fenerbahçe ile anılıyordu ancak transferi gerçekleşmedi.



