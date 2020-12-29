Beşiktaş devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dün oynanan Sivassor maçı sonrasında devre arasında 1-2 transfer yapabileceklerini ancak bütçenin ne kadar olduğunu bilmediğini söylemişti.

Kartal'ın ilk hedefi savunma bölgesine bir takviye yapmak. TRT Spor'a göre bu doğrultuda Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Joris Gnagnon'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

13.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

İspanyol temsilcisinin 2018 yazında Fransız ekibi Rennes'den 13.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç yıldız, bu sezon kadroya girmekte zorlandı. Sevilla, oyuncusunu maç tecrübesi kazanması için başka bir takıma kiralamak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu, 31 maçta görev almış ve 2 gol 1 asistlik performasla mücadele etmişti.

Bonservis bedeli 4 milyon euro olan Joris Gnagnon'un Sevilla'daki sözleşmesi 2023 yılına sona eriyor.



