Trabzonspor 'un Parma'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u taşıyan uçak, Trabzon Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

﻿﻿Saat 17.00’de özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı golcü oyuncuyu, burada çok sayıda taraftar karşıladı. Bordo-mavili forma giyinen ve yoğun ilgiyle karşılaşan 28 yaşındaki Cornelius, taraftarları selamladıktan sonra tezahüratlar eşliğinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor'un senelik 2 milyon Euro düzeyinde bir ücret konusunda anlaşma sağladığı Cornelius'un kulübü Parma ile de 5.1 milyon Euro bonservis ücreti üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Trabzon'a gelen Cornelius, tüm konularda anlaşma sağladığı Trabzonspor ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi olan bir başka isim Gervinho, Parma’dan takım arkadaşı olan Cornelius ile yeni sezonda bordo-mavili forma altında yine birlikte mücadele edecek.

Trabzon’da evi hazır

Son 1 haftalık periyotta Cornelius ile yapılan görüşmeler hızlanırken, bu süreçte oyuncunun menajeri Türkiye’ye geldi. İlk olarak İstanbul’da yönetimle görüşen Danimarkalı yıldızın temsilcisi, ardından Trabzon’a gitti. Cornelius’un şehirde kalacağı villayı gezen ve evin fotoğrafları ile videosunu oyuncuya atan menajerin, Akyazı’daki stadı ve tesisleri de çok beğendiği öğrenildi.