Malatyaspor’u yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor’da transferdeki en büyük gündem Uğurcan Çakır’ın geleceği... 24 yaşındaki milli kaleciye Avrupa’dan gelen teklifler şu an için temkinli bir şekilde karşılanıyor.

Milliyet'in haberine göre; İngiltere’den Sheffield United ve Fransa’dan Rennes kulüpleri Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç eldiveni sadece ve sadece değerine göre satmaya sıcak bakıyor.

En az 18 milyon Euro...

Bu nedenle şu anda belirlenen 18-20 milyon euro sınırından aşağısına asla inilmiyor. Rennes’in 15 milyon euroya kadar çıkmasına karşın asla taviz vermeyen Trabzonspor Yönetimi, daha önce Sheffield United ile de benzer süreci yaşamıştı. 18 milyon eurodan aşağısını pazarlık konusu yapmayan bordo-mavililer, Uğurcan’ın yetenekleri ve değeri için daha büyük kulüpleri bekliyor.

Malatyaspor’u yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor’da transferdeki en büyük gündem Uğurcan Çakır’ın geleceği... 24 yaşındaki milli kaleciye Avrupa’dan gelen teklifler şu an için temkinli bir şekilde karşılanıyor.

2 resmi teklif gelmişti!

İngiltere’den Sheffield United ve Fransa’dan Rennes kulüpleri Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç eldiveni sadece ve sadece değerine göre satmaya sıcak bakıyor.

Bu nedenle şu anda belirlenen 18-20 milyon euro sınırından aşağısına asla inilmiyor. Rennes’in 15 milyon euroya kadar çıkmasına karşın asla taviz vermeyen Trabzonspor Yönetimi, daha önce Sheffield United ile de benzer süreci yaşamıştı. 18 milyon eurodan aşağısını pazarlık konusu yapmayan bordo-mavililer, Uğurcan’ın yetenekleri ve değeri için daha büyük kulüpleri bekliyor.