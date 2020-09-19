Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası forvet arayışlarına hız veren ve Benik Afobe'yi kiralayan Trabzonspor, bir süredir transfer listesinde yer alan Wahbi Khazri için de girişimlerini hızlandırdı. Saint-Etienne'in yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Khazri için Bordo-Mavililer, yeni bir teklif sundu.

Africa Top Sports'un Foot Sur 7'e dayandırdığı habere göre oyuncuyu kiralamak isteyen Trabzonspor, 500 bin Euro kiralama bedeli ve Sörloth kiralanırken izlenen yolun bir benzeri ile 29 yaşındaki oyuncunun 25 maça çıkmasıyla devreye girecek 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifinde bulundu.

2018'de 7 milyon Euro karşılığında Sunderland'den transfer edilen Tunuslu oyuncunun, Saint-Etienne ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da teknik direktör Claude Puel'in planları arasında yer almıyor.

Tunus Milli Takımı forması ile 53 maçta 19 gol atmış olan Khazri, kariyerinde daha önce Bastia, Bordeaux, Sunderland ve Rennes formaları giymişti.