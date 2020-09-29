SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Marko Livaja'ya talip oldu
Transferde sık sık 4 büyükler karşı karşıye geliyor. Bu kez de Trabzonspor ile Fenerbahçe saha dışında rakip oldular. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği AEK’in yıldızı Marko Livaja için yeni bir girişimde daha bulundu.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği AEK’in yıldızı Marko Livaja için yeni bir girişimde daha bulundu. Bordo-Mavililer, Yunan ekibine taksitli bir ödeme planı sundu.
Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.
Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek.
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