Trabzonspor , Cornelius’un 3.5 ay süren pazarlıklar ve yüz yüze yapılan üç görüşmenin ardından renklerine katmıştı. Bu süreçte Bordo-Mavililer iki kez Parma ve Danimarkalı yıldıza rest çekmiş ancak sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Yönetim şimdi aynı taktiği Simon Deli transferinde de izliyor. Fırtına, Deli’nin bonservisi için 2 milyon Euro isteyen Club Brugge ile pazarlık yapıp bu rakamı 1 milyon Euro’ya indirmeye çalışıyordu. Ancak oyuncunun yüksek talepleri sonrası Fırtına görüşmeleri sonlandırmıştı. Fildişi Sahilli oyuncu çark etti, pazarlıklara yeniden başlamak için mesaj gönderdi. Yönetim, Abdullah Avcı’nın çok istediği 30 yaşındaki stoper için girişimlere yeniden başlama kararı aldı. Ancak Bordo Mavililer, Cornelius’ta olduğu gibi kendi şartlarını kabul ettirmek adına pazarlıklarda kolay kolay artışa gitmeyecek. Deli için girişimler sürse de alternatif isimler konusunda da yönetim çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.