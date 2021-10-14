Ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Trabzonspor ’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı, Trabzon’da çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacaktı. Ancak daha Hamsik gelmeden teknik heyet takımın yıldız ismiyle ilgili kararını verdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Hamsik, bugün şehre gelecek. Başarılı oyuncunun çekilecek olan MR’ında en iyi ihtimalle zorlanma dahi tespit edilse Fenerbahçe karşısında riske edilmeyecek.









8 maçın tamamında oynamıştı

Adale sakatlığı olduğu için daha uzun süreli bir probleme dönüşmesini istemeyen Avcı ve ekibi her hâlükârda Hamsik’in yer almadığı bir orta saha kurgusu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist ile de takımına katkı sağladı.

Safa Can Konuksever







