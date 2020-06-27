Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Pandemi sonrası müthiş bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban, Ankaragücü maçında sahada olamayacak. 61 Saat'in okurlarına son dakika haberi olarak geçtiği bilgiye göre, Ganalı oyuncu, son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Çekilecek MR'ın ardından Ekuban'ın sakatlığının durumu belli olacak.

Caleb Ekuban, 3 ayını sakat geçirdiği sezonda 27 maçta 9 gol ve 7 asiste imza attı. Ganalı forvet, Trabzonspor'a hayat verirken, kariyerinin de en verimli döneminden geçiyor.







