SON DAKİKA! Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor

Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

11 Mart 2020, Çarşamba 20:42 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı.

Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Norveçli yıldız, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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