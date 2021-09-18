Trabzonspor 'un Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta Abdulkadir Parmak, 47. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir’in yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, büyük şanssızlık yaşadı. Abdulkadir, orta sahada Loret Sadiku’dan sıyrıldıktan sonra sol arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde ilk müdahalesi yapılan bordo-mavili futbolcu, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdulkadir Parmak’ın yerine 50. dakikada Yusuf Sarı’yı sahaya sürdü.







