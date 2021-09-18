MENÜ

Son dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı

Trabzonspor'un tecrübeli orta sahası Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa maçının 47. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

18 Eylül 2021, Cumartesi 19:35 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı

Trabzonspor 'un Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta Abdulkadir Parmak, 47. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir’in yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, büyük şanssızlık yaşadı. Abdulkadir, orta sahada Loret Sadiku’dan sıyrıldıktan sonra sol arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde ilk müdahalesi yapılan bordo-mavili futbolcu, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdulkadir Parmak’ın yerine 50. dakikada Yusuf Sarı’yı sahaya sürdü.


İlgili Haberler
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan son dakika açıklaması: Umarım çabuk toparlanacak


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...