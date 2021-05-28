SON DAKİKA | Trabzonspor'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; takımla olan sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Bruno Peres ve Gervinho'ya resmi imza attırdıktan sonra yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takımla sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi açıklamasında bu doğrultuda Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'nin ayrıldıkları ifade edildi.
Trabzonspor'un resmi açıklaması şu şekilde:
"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"
İşte bu isimlerin Trabzonspor kariyerleri
Lewis Baker
2020-21 sezonu
Süper Lig | 34 maç - 2 gol - 3 asist
Türkiye Kupası | 1 maç - 2 asist
Türkiye Süper Kupa - 1 maç
Marlon
2020-21 sezonu
Süper Lig | 36 maç - 1 asist
Türkiye Süper Kupa - 1 maç
Benik Afobe
2020-21 sezonu
Süper Lig | 28 maç - 4 gol
Türkiye Süper Kupa - 1 maç
Majid Hosseini
2018-19 sezonu
Süper Lig | 25 maç
Türkiye Kupası | 4 maç - 1 gol
2019-20 sezonu
Süper Lig | 17 maç - 1 gol
Türkiye Kupası | 4 maç
UEFA Avrupa Ligi | 8 maç
2020-21 sezonu
Süper Lig | 18 maç
Türkiye Süper Kupa | 1 maç
Kamil Ahmet Çörekçi
2017-18 sezonu
Süper Lig | 7 maç
Türkiye Kupası | 5 maç
2018-19 sezonu
Süper Lig | 11 maç
Türkiye Kupası | 6 maç
2019-20 sezonu
Süper Lig | 17 maç - 2 asist
Türkiye Kupası | 5 maç
UEFA Avrupa Ligi | 4 maç
2020-21 sezonu
Süper Lig | 19 maç - 1 asist
Türkiye Kupası | 1 maç