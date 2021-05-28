Bruno Peres ve Gervinho'ya resmi imza attırdıktan sonra yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takımla sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi açıklamasında bu doğrultuda Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'nin ayrıldıkları ifade edildi.





Trabzonspor'un resmi açıklaması şu şekilde:

"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

İşte bu isimlerin Trabzonspor kariyerleri

Lewis Baker

2020-21 sezonu

Süper Lig | 34 maç - 2 gol - 3 asist

Türkiye Kupası | 1 maç - 2 asist

Türkiye Süper Kupa - 1 maç

Marlon

2020-21 sezonu

Süper Lig | 36 maç - 1 asist

Türkiye Süper Kupa - 1 maç

Benik Afobe

2020-21 sezonu

Süper Lig | 28 maç - 4 gol

Türkiye Süper Kupa - 1 maç

Majid Hosseini

2018-19 sezonu

Süper Lig | 25 maç

Türkiye Kupası | 4 maç - 1 gol

2019-20 sezonu

Süper Lig | 17 maç - 1 gol

Türkiye Kupası | 4 maç

UEFA Avrupa Ligi | 8 maç

2020-21 sezonu

Süper Lig | 18 maç

Türkiye Süper Kupa | 1 maç

Kamil Ahmet Çörekçi

2017-18 sezonu

Süper Lig | 7 maç

Türkiye Kupası | 5 maç

2018-19 sezonu

Süper Lig | 11 maç

Türkiye Kupası | 6 maç

2019-20 sezonu

Süper Lig | 17 maç - 2 asist

Türkiye Kupası | 5 maç

UEFA Avrupa Ligi | 4 maç

2020-21 sezonu

Süper Lig | 19 maç - 1 asist

Türkiye Kupası | 1 maç