Trabzonspor 'da Vitor Hugo, Konyaspor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA'nın 23.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 23.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.