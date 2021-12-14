Trabzonspor 'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 24'üncü dakikasında çektiği şut sonrası adalesinde ağrı hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin yaşadığı sakatlık, çekilen MR sonucunda netlik kazandı.

Sezonun ilk yarısındaki maç takviminin en sıkışık günlerine girmeye hazırlanan bordo mavililerde, üst üste oynanacak karşılaşmalar ile birlikte, Antalyaspor karşılaşmasında yokluğu hissedilen yıldız oyuncu Nwakaeme'nin bu maçlarda forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.





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Kulüp doktoru açıkladı

Trabzonspor cephesinden de konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.







