Son dakika! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferini bitirdi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor , transferde büyük oynuyor. Geçtiğimiz sezon kiraladığı Stefano Denswil'i Bologna ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak kadrosuna kattıktan sonra sırasıyla Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Laersen, Trezeguet, Marc Bartra, Enis Bardhi, Jean-Philippe Gbamin, Montasser Lahtimi ve Naci Ünüvar'a imza attıran Fırtına, transfer dönemiminin bitmesine kısa bir süre kala bombaları art arda patlattı.

Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a göndermesi sonrası geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok ve Fenerbahçe 'nin de istediği Maxi Gomez'le anlaşan Bordo Mavililer, Yusuf Yazıcı'yı da yuvasına döndürdü.

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf, Karadeniz devindeki performansı sonrası Avrupa devlerini peşine takmış, tercihini ise Lille'den yana kullanmıştı.

Karadeniz devi; Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına kiraladı. Fransız ekibi ile anlaşmaya varan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul’a getireceği yıldız solağın transferini kısa süre içerisinde açıklayacak ve milli futbolcu Bordo Mavililer'in cuma akşamı Ümraniyespor ile oynayacağı maçta tribünde olacak, sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım'a yükselme başarısı göstermişti. Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.







