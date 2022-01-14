Trabzonspor 'un, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, kente geldi. Tarifeli uçak ile saat 10.30 sıralarında Trabzon'a inen başarılı oyuncuyu kulüp görevlileri karşıladı.





Yusuf Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, çok mutlu olduğunu aktararak, "Öncelikle çok mutluyum tekrar evime döndüğüm için. Buradan 4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz yaşlarıyla ayrılmıştım. Bugün ise aynı duyguları sevinç göz yaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş bir Yusuf Erdoğan olarak geri dönüyorum. Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum, bu kadroda olmam için bana şans veren hocalarıma ve başkanlarıma çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan, sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.









KAP GELDİ

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir bildiri yayınlayarak Yusuf Erdoğan için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'la 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor, Yusuf Erdoğan için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin avro ödeneceğini açıkladı.

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 500.000.-EUR + KDV ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.







