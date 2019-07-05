Trabzonspor yönetiminin uzun bir süredir temas halinde olduğu Marcus Berg için artık son düzlüğe girildi. 32 yaşındaki İsveçli golcünün istediği 1 milyon 800 bin Euro'yu aşağı çekmeye çalışan bordo-mavililer, oyuncuya bol bonus içeren bir sözleşme teklif edecek. Al Ain ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Berg'in Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı ancak para konusunda da taviz vermediği öğrenildi.

RAKAM OLARAK ŞARTLARA UYGUN

Menajerler daha önce kulübün scout ekibi tarafından da izlenilen Yusuf El Arabi'yi yeniden önerdi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Faslı oyuncuyu Trabzonspor'un şartlarına yakın bir rakamla getirebileceğini belirten menajerler bu konuda kulüpten yetki istedi. Önceliği Marcus Berg'e veren yönetim El Arabi'ye de sıcak bakıyor.

LİLLE'DEN SON TEKLİF 20 MİLYON EURO

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor.. Lazio'nun ısrarla istediği oyuncu için Fransız takımı Lille tam 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Lille ayrıca bordo-mavili takıma bonus olarak bir sonraki transferden yüzde 20 hak verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Yusuf Yazıcı'yı satmayacaklarını daha önce açıklamıştı.

ABDULKADİR PARMAK'A CİDDİ ZAM GELİYOR

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel transferi sonrası sosyal medya hesabından Onazi'ye şaka yollu, "Teke tek atlayacaktık, arkadaşını getirdin he mi" mesajını gönderen Abdulkadir Parmak'tan moralini bozmamasını ve işine odaklanmasını istedi. Bu arada yönetim Parmak'ın sözleşmesini revize ederek yıllık kazancını 600 bin TL'den 2.7 milyon TL'ye çekmeyi planlıyor.(SABAH)