Trabzonspor 'un transfer önceliklerinden biri de sol bek. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Karadeniz ekibinde bu bölgede tam 8 farklı isim forma giymişti. Son olarak devre arasında Union Berlin'den kiralanan Puchacz'dan da memnun kalmayan Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa maratonunda bu bölgede sorun yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Trabzonspor'un sol bek transferinde İskoçya'ya yöneldiği öğrenildi.

2024'ke kadar sözleşmesi var

Bordo-Mavililer'in sezonu ikinci sırada tamamlayan Rangers'ın Hırvat sol beki Borna Barisic için harekete geçtikleri öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun transferi için İskoç ekibine teklifini ileten Trabzonspor, gelecek cevabı beklemeye geçti. 2018'de Osijek'ten geldiği Rangers'ta 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barisic geçen sezon ligde 19 maça çıkarken, Avrupa Ligi'nde de 14 karşılaşmada forma giydi. 1.86 boyundaki oyuncu 26 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nda görev aldı.